Частные ТЭС увеличивают запасы угля на фоне сокращения складов у 'Центрэнерго' – Минэнерго

С начала августа запасы угля на ТЭС государственной компании "Центрэнерго" сократились на 30% или на 73 300 тонн, в то время как частные ТЭС (ДТЭК и "Донбассэнерго") увеличили запасы на 1,5% (8400 тонн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики по состоянию на 18 августа.

За 18 дней августа на все 3 ТЭС государственной "Центрэнерго" поступило 174 600 тонн угля, а использовано 247 900 тонн.

В свою очередь частные ТЭС поставили на склады 689 200 тонн, использовали 681 800 тонн.

Так на 7 из 8 ТЭС компании "ДТЭК Энерго" запасы угля с начала августа увеличились. Исключением стала только Кураховская ТЭС, на которой находятся рекордные запасы угля – 141 700 тонн.

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По состоянию на 18 августа, запасы угля на ТЭС составляют 757 700 тонн, из которых 181 800 тонн на госТЭС и 575 800 тонн на частных станциях.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США. Из Польши законтрактована поставка 350 тыс. т. Первые партии должны потупить на текущей неделе.