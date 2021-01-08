Британия не снимала санкции с России: Лондон объяснил ситуацию с Крымом

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Лондон не снимал санкций с Российской Федерации. Таким образом она прокомментировала сообщения в СМИ об ослаблении санкционного режима в отношении Крыма.

"Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и соблюдает санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщение о том, что эти санкции были ослаблены, являются ложными. Общая лицензия, выданная британским Министерством финансов для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьей 6а решение Совета ЕС №269/2014, а, следовательно, сохраняет действие аналогичной политики", – сообщила Симмонс, передает пресс-служба Посольства Великобритании в Украине на странице в Facebook.

В частности сообщалось, что Британия разрешила своим судам заходить в Керченский, Ялтинский и Евпаторийский порты оккупированного полуострова. Судам разрешается оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование крымскими портами.

В Посольстве отметили, что у кораблей и раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах – приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС предусматривали, в частности, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют следующие санкции: