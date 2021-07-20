Благодаря RAB-регулированию в Черниговской области станет в 6 раз больше модернизированных электросетей, – гендиректор Черниговоблэнерго

Благодаря принятому в 2020 году RAB-регулированию Черниговоблэнерго сможет значительно улучшить показатели качества электроснабжения и увеличить количество модернизированных электросетей в 6 раз. Однако быстрого улучшения качества электроснабжения от внедрения RAB-регулирования ожидать не стоит. Об этом заявил генеральный директор Черниговоблэнерго Михаил Ильницкий в рамках форума Ukrainian Energy Forum 2021.

Михаил Ильницкий сообщил, что состояние электросетей Черниговской области неудовлетворительное. В частности показатель отключения света SAIDI в селах Черниговщины – один из самых высоких в Украине и составляет более 2 тыс мин. Также компания имеет высокий уровень износа оборудования.

"Что касается изношенности сетей, можно увидеть, что самая большая наша проблема это сети и трансформаторное оборудование 0,4-10кВ, полностью амортизированы. По бухгалтерском учете, они стоят 0 гривен. За 10 лет доля этих сетей выросла более чем на 10%" , - сообщил Ильницкий.

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По его мнению, внедрение RAB-регулирование поможет качественно обновить электросети. Однако значительных положительных результатов необходимо будет ждать значительно дольше: "RAB-тариф - это то, что нужно было сделать еще в 2013 году. Но сказать, что наступило счастье после его внедрения и мы будем жить в Евросоюзе и перерывы в электроснабжении будут где-то примерно такие же как там, то это не так ".

Ильницкий подчеркнул, что за 7 лет объем обновления активов электросетей в Черниговской области вырастет в 6 раз с 161 км до 980 км: "Цифра может не достаточна, однако, это позволит существенно улучшить качество сетей".

Вместе с тем, он подчеркнул, что в RAB-регулировании перед компанией ставится ряд задач. Это повышение эффективности инвестиций, привлечения дополнительных инвестиций в развитие электросетей, уменьшение операционных расходов, уменьшение потерь электроэнергии в сетях, совершенствования бизнес-процессов для улучшения клиентского сервиса.

Напомним, Руслан Кайдаш, член НКРЕКП заявил, что RAB-регулирование будет способствовать приватизации государственных облэнерго.