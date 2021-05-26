Бизнес должен запустить инновации, направленные на защиту окружающей среды – ДТЭК

Широкому использованию золошлаковых материалов (ЗШМ) в Украине препятствуют отсутствие работающей системы "зеленых" государственных закупок и специальных стандартов для ЗШМ. Кроме того, неценовой критерий экологичности материалов является не обязательным, а "рекомендованным", и на практике не используется.

Об этом говорили участники круглого стола "Циркулярная экономика в действии: использование золошлаков в дорожном строительстве", организованного на базе комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Во время дискуссии исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что украинский бизнес должен возглавить инновации для изменений, направленных на защиту окружающей среды.

"ДТЭК трансформируется, чтобы стать более экологичным, эффективным и технологичным бизнесом, который в своей деятельности руководствуется принципами ESG. Это наш вклад в построение новой экономики Украины. Мы считаем, что бизнес должен возглавить инновации для изменений, направленных на защиту окружающей среды, а циркулярная экономика представляет собой часть этих изменений. Государство со своей стороны, как самый большой потребитель в экономике, закупая "зеленую" продукцию, создаст ее рынок в Украине, что станет стимулом для появления новых игроков, — отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. — ДТЭК ищет возможности для максимального применения золошлаковых материалов, изучая лучший мировой опыт. Компания работает над реализацией пилотного проекта по использованию этих продуктов в строительстве автомобильных дорог в Ивано-Франковской области. Надеемся, что пилотный проект будет реализован в ближайшее время, чем снимет все предубеждения дорожных компаний об использовании золошлаковых материалов".

Развитие циркулярной экономики — одно из основных направлений, зафиксированных в концепции Европейского зеленого курса (European Green Deal). Ее цель – разорвать связь между экономическим ростом и увеличением потребления природных ресурсов.