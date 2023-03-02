Бездействие НКРЭКУ тормозит восстановление энергосистемы – Институт будущего

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, избегает решений по либерализации рынка электроэнергии и тем самым тормозит возобновление энергетических предприятий после российских обстрелов, заявляет Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего.

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По его словам, учитывая все проблемы войны, компании сталкиваются с сокращением объемов предоставления услуг (генерация электроэнергии, ее передача и распределение), а значит и выручки. Зато расходы существенно выросли за счет необходимости проведения ремонтов и скорейшего восстановления электроснабжения после террористических атак врага.

"Однако сейчас энергетический регулятор не спешит упростить существование для энергетических компаний. Тариф государственной Укрэнерго на передачу электроэнергии был утвержден на уровне ниже, чем обосновывала компания", - говорит Прокип.

Эксперт подчеркивает, что "Укрэнерго" столкнулось с сокращением объемов передачи электроэнергии, а значит и тарифной выручки, и при этом несет невиданные ранее потери и затраты вследствие воздушных атак.

"Регулятор рассматривает возможность повышения столкнувшихся с подобными проблемами тарифов операторов системы распределения электроэнергии. Однако, не спешит пересмотреть ценовые ограничения на сегментах рынка электроэнергии: прайс-кепы - верхняя и нижняя граница цен на отдельных сегментах рынка", - сообщает Прокип.

"И вот украинский рынок уже интегрирован с европейским, наступил 2023 год, но вопрос прайс-кепов снова "не ко времени". Регулятор затягивает вопрос пересмотра ограничений", - добавляет эксперт.

Он считает, что преступным является игнорирование факта, что энергетические компании тратят рекордные суммы на аварийные ремонты, и при этом на уровне государства фиксируется сокращение выручки таких энергокомпаний.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ установила некорректный тариф на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения значительной суммы средств компанией.

В частности, компания в январе и феврале имеет дефицит около 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление энергетического оборудования.