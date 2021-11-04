Австрийских инвесторов заинтересовала "большая приватизация" Зеленского – СМИ

Приватизация "Большевика" позволит заменить полуразрушенный завод в центре Киева на инновационную инфраструктуру, которая обеспечит комфорт горожанам. Продажа завода – часть обширной программы "Большой приватизации", запущенной президентом Владимиром Зеленским.

Позиции из списка этой программы представляют интерес и для австрийских инвесторов. Об этом пишет австрийско-немецкое издание Presse Nachrichten со ссылкой на информационное агентство OTS.

"Завод "Большевик" недавно был продан с аукциона. Это устаревший оборонный завод 19 века. Участок в 35 га земли в центре столицы Киева, который стоил покупателю 50 миллионов евро, делает его ценным. Новый владелец фабрики "Большевик" в центре столицы, Киева, – украинский консорциум инвесторов, который уже реализовал другие проекты технопарков, в том числе первую "Кремниевую долину" в Украине. На смену полуразрушенному заводу придет инновационная инфраструктура с большим комфортом для горожан. Новый владелец планирует создание рабочих мест и инвестиции в развитие территорий", – сообщается в публикации.

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Как отмечает Presse Nachrichten, продажа "Большевика" входит в программу "Большой приватизации", инициированной президентом.

"Президент Украины Владимир Зеленский запустил обширную программу приватизации, в которую входят в общей сложности 3000 объектов. Эти государственные компании - пережиток советских времен. Системы в основном устарели. Многие производственные мощности также больше не работают", – отмечает Presse Nachrichten.

Как сообщается в публикации, австрийских инвесторов могут заинтересовать как действующие промышленные компании, так и находящиеся в крупных городах убыточные госпредприятия.

"Позиции в списке программы "Большая приватизация" представляют интерес и для австрийских инвесторов. Австрия уже является одним из самых активных инвесторов на украинском рынке. Вложенный австрийский капитал в настоящее время составляет почти 600 миллионов евро. Основным преимуществом украинских госпредприятий, внесенных в "Большой приватизационный список", является их расположение в Киеве и крупных городах, а также земля, на которой они расположены. В списке есть также действующие компании, титановые рудники и тому подобное, которые также были одобрены для приватизации, чтобы привлечь западный капитал и промышленные ноу-хау в страну", – отмечается в публикации.

Напомним, что аукцион по продаже корпоративных прав "Большевика" прошел 27 октября. При стартовой цене 1,39 млрд грн предприятие было продано за 1,429 млрд грн ООО "Дженерал Коммерс". В консорциум покупателей вошли компания UDP под управлением Андрея Иванова и Алексей Баранов, собственник компании A Development.