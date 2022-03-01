Аварийные бригады ДТЭК с разрешения ВСУ приступили к восстановлению электроснабжения Мариуполя

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Ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" после получения разрешения от Вооруженных сил Украины приступили к восстановлению поврежденных в результате обстрелов линий электропередачи.

Об этом сообщили в компании.

"Военные предоставили соответствующие разрешения на оперативное проведение работ. Сейчас удалось отремонтировать линию 110 кВ, питающую город. Ремонтные бригады продолжают подавать напряжение на подстанции и линии, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение города", - сообщили в ДТЭК.

Работы продолжаются, в городе без света остаются еще около 81 тысячи клиентов.

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Местные власти просят жителей города временно ограничить работу энергоемких приборов, чтобы дать возможность энергетикам ДТЭК как можно скорее вернуть энергоснабжение в дома.

Напомним, Мариуполь был обесточен 1 марта в результате массированных обстрелов.

Аварийные бригады ДТЭК находятся в максимальной готовности и приступают к ремонту повреждений как только получат разрешение от Вооруженных сил.