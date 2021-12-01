Анонсированный 'Укрэнерго' импорт тока усилит энергозависимость Украины

Решение НЭК "Укрэнерго" импортировать электроэнергию из Беларуси создает критические риски для Украины. Об этом нашему изданию сообщил источник в Минэнерго. О начале поставок э/э из Беларусии вчера на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас очень непростые отношения с соседями. В частности, с Беларусью и Россией. И импортировать сейчас от них электроэнергию, значит поставить нашу страну под еще большую энергетическую зависимость. Кроме того, всего полгода назад НКРЭКУ приняла решение о запрете поставок электроэнергии из этих стран", – отметил источник.

Он также добавил, что сейчас у внутренних производителей э/э есть возможность произвести недостающее количество энергии и поставить ее украинским потребителям.

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"У украинских ТЕС и ТЕЦ есть необходимый запас мощности для производства недостающих 600 МВт/часов, которые закупаются у белорусов. Более того, сейчас они фактически простаивают. Некоторые станции и теплоцентрали работают на одном блоке, что по сути является аварийной ситуацией. Наша энергетика несет убытки, при этом для зарубежных импортеров создаются наилучшие условия. У НЭК есть все инструменты, чтобы провести аукцион и закупить электроэнергию у украинских производителей, как это было раньше, но по какой-то причине этого не происходит", – подытожил источник.