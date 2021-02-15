"Зверь с Востока 2" опустошает хранилища газа в Европе: насколько уменьшились запасы
Погодная аномалия, названная в Европе "Зверем с Востока 2", продолжает расходовать запасы газа. 14 февраля хранилища были заполнены на 42,65%, что на 4,86 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Gas Infrastructure Europe. Минимальное значение температуры было зафиксировано 8 февраля.
В Германии запас газа сократился до 34,17%, в Австрии – до 45,28%, в Украине – на 48,64%, в Польше – на 52,27%, во Франции – на 30,07%, в Чехии – на 41,08%. Высокий уровень отборов газа может сохраниться в ближайшие дни.
В Польше 8 февраля был поставлен новый рекорд суточных поставок газа потребителям республики – 82 млн куб. м (921 ГВт.ч). Интересно, что предыдущий был зафиксирован совсем недавно, 18 января (81 млн куб. м или 911 ГВт.ч).
Во вторую неделю февраля Европа уже в полтора раза нарастила использование газа из резервуаров терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Пик потребления пришелся на 11 февраля, когда терминалы отдали в сеть максимальный объем с мая 2020-го. Наибольший вклад в этот прирост внесли сильно зависящие от СПГ страны – Великобритания, Испания и Нидерланды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Подземные европейские хранилища на данный момент заполнены только на 48,45%. Именно с таким резервом энергетика Западной Европы встречает одни из самых холодных дней зимы.
Таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2021-го выросла на 23,5% по сравнению с декабрем 2020-го. Средняя его цена составила 7044,9 грн за 1000 кубометров.