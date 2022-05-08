Зеленского пригласили на саммит стран G7: в ОП анонсировали мощное заявление. Все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на проходящий в эти минуты саммит стран "Большой Семерки". Ожидается, что по итогам встречи будет принят "очень мощный" документ, которы будет содержать "вполне конкретные" решения по поддержке Украины в войне с Россией.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. При этом каких-либо деталей будущего документа он раскрывать не стал.

"На сегодняшний саммит Семерки приглашен Президент Владимир Зеленский. Могу проанонсировать, что по результатам встречи будет принят очень мощный общий стейтмент, который будет содержать не только общие фразы поддержки права Украины на самозащиту, но и анонс вполне конкретных действий", – написал он.

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При этом глава ОП отметил: сегодня весь мир сплотился вокруг Украины, поддерживая ее независимость, территориальную целостность, экономическую и энергетическую безопасность в войне с РФ.

"Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, развязавшей эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", – подчеркнул Ермак.

Что известно о сегодняшнем саммите "Большой Семерки"

По информации CNN, встреча, намеренно проводится за день до ежегодного празднования Дня победы в России. Она будет посвящена развязанной РФ войне, а также поддержке Украины.

Помимо этого, на саммите будут обсуждены и новые санкции против РФ (возможно, именно о них будет говорится в анонсированном Ермаком заявлении). "Санкции также будут на повестке дня", – сообщили журналисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент США Джо Байден заявил о готовности введения новых санкций против России из-за развязанной ею войны. Деталей новых ограничений он не назвал, однако сообщил, что проведет по этому поводу консультации с членами "Большой семерки".