Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемии

В Украине благодаря инфраструктурным проектам было создано 190 тысяч рабочих мест "в то время, когда из-за пандемии COVID-19 многие теряли работу".

Такое заявление сделал глава Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в понедельник, 22 марта. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

"Украину и ЕБРР связывают хорошие отношения и много важных проектов, в которые Украина вкладывает душу, а ЕБРР – веру и деньги. Мы считаем вас одним из стратегических финансовых партнеров. Для нас очень важны эти отношения", – сказал Зеленский в ходе встречи.

Одной из тем стали планы страны развивать государственно-частное партнерство в дорожной отрасли.

Как указали в ОП, ЕБРР продолжает инвестировать в реконструкцию и строительство украинских дорог. Так, банк предоставил кредит Укравтодору на развитие инфраструктуры.

"Очень важно поддерживать инфраструктурные проекты в Украине, ведь качественные дороги, мосты и социальная инфраструктура важные для каждого украинца. Благодаря инфраструктурным проектам мы создали 190 тысяч рабочих мест в то время, когда из-за пандемии COVID-19 многие теряли работу", – отметил президент.

Что еще обсудили глава государства и президент Европейского банка реконструкции и развития:

развитие инфраструктуры в Украине – в частности, законы о концессии и о большой приватизации, которые помогут привлечь инвестора к реализации инфраструктурных проектов, отметил Зеленский;

вопросы развития аграрного сектора – восстановление которого "будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке", подчеркнул президент;

борьбу с коррупцией – в государстве, как указал Зеленский, уже восстановлено архитектуру антикоррупционных органов и принято в первом чтении законопроекты о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия;

реформу правоохранительных органов – в частности, подписание закон о создании Бюро экономической безопасности (оно займет функции надзора за экономическими преступлениями в правоохранительной системе, будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата);

судебную реформу – один из самых сложных вызовов, но, как сказал президент, в течение трех лет страна полностью ее завершит;

реформу энергетического сектора – глава Украины рассказал, что государство восстановило контроль над ПАО "Центрэнерго", одним из крупнейших среди предприятий энергетической отрасли Украины;

реализацию программ энергоэффективности – внедрение энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве;

продолжение реформы финансового и банковского секторов и др.

В ОП добавили, что Зеленский также отметил, что Украина заинтересована в создании рыночных условий во всех секторах экономики, привлечении инвесторов к проведению прозрачной приватизации.

В свою очередь президент ЕБРР поздравила реформы, которые воплощаются в различных экономических отраслях страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против двух российских финансовых учреждений в Украине – Сбербанка и Проминвестбанка.