Зеленский подписал санкции против двух российских банков

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против двух российских финансовых учреждений в Украине – Сбербанка и Проминвестбанка.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Офиса президента. Решение ранее принял Совет нацбезопасности и обороны (СНБО). "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – сообщается на сайте ОП.

Также президент поручил Кабинету Министров вместе со Службой безопасности и Национальным банком обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", – говорится в решении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск Сбербанка и решил взыскать с "Укрзалізниці" (УЗ) 56,1 млн долларов задолженности "Донецкой железной дороги" по кредитным договорам. При этом львиная доля имущества предприятия осталась на неподконтрольной территории т.н. "ДНР".