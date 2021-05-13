Зеленский рассказал о миллиардном кредите от Франции: деньги хотят одолжить на водоснабжение

Президент Владимир Зеленский рассказал о важности заключения Украиной и Францией четырех рамочных соглашений на сумму более 1,3 млрд евро. Подписано документ относительно поддержки проекта улучшения водоснабжения Киева. Он предусматривает реконструкцию сетей водоснабжения на сумму до 70 млн евро, что поможет улучшить качество питьевой воды для 25% жителей столицы.

Соглашения были подписаны в рамках визита в Украину министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэра. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, заключен договор по поддержке финансирования проекта по улучшению поставок питьевой воды в Луганской области на 70 млн евро. Это позволит получить доступ к качественной питьевой воде жителям 20 населенных пунктов региона.

Подписано рамочное соглашение о поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов "Укрзалізниці", предусматривающий поставку более 100 локомотивов компанией "Альстом" на сумму до 900 млн евро с уровнем локализации производства 35%.

Также заключен рамочный договор по поддержке усиления защиты населения, территорий и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций. Документ предусматривает поставку 370 спасательных машин для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на сумму до 300 млн евро.

"Я радуюсь, что все, о чем мы договаривались с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, не просто слова. А профессиональные люди смогли все это довести от слов до серьезных сделок. Все эти четыре соглашения очень актуальны. Я очень рад, что мы решаем этот вопрос не только на местном уровне, но и на государственном. Будут вкладываться большие деньги. Это важно как в Луганской области, так и в столице Украины", – заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать двусторонний альянс. Хотя, по его словам, это очень серьезное соглашение, о деталях которого пока рано говорить.

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