Зеленський і "слуги народу" тримають усіх українців за повних ідіотів. Ніякої анонсованої 30% знижки на газ для населення не буде. Давайте порахуємо разом, вирішимо задачку:

Була ціна НАК "Нафтогаз" з 1 січня 2021 року – 7,22 грн за 1 м.куб. газу.

Буде після обіцяної Зеленським знижки – 6,99 грн за м.куб. газу.

Зменшення складає аж 23 коп.!

Або на 3,2% зменшення ціни на газ для населення.

Так де ж ці 45 %, які обіцяв нам Юрій Вітренко? Так де ж ці 30%, про які говорить нам сьогодні Зеленський і Уряд Шмигаля?

Нас вчергове дурять. Окрім цього, зазначена "знижка" вступає в силу лише з 1 лютого 2021 року. Тобто, за зимові місяці – грудень і січень, українці по факту сплатять за газ нафтогазовим олігархам по повній - за старою ціною.

Яку мету ставить такою маніпуляцією і брехнею нинішня влада? Мета лише одна – збити протестні настрої українців. Запустити цю відверту брехню про 30% знижку для населення і погасити протести в Україні. А коли в лютому-березні українці побачать, що їх вчергове надурили, влада думає, що вже протестні настрої затихнуть. Тоді будуть інші проблеми – чергова хвиля локдауну, невдала вакцинація, якісь інші нові теми підкине нам влада, але розрахунок виявиться марним.

Прогнозую, що 3,2%, на які насправді зменшується ціна на газ – це рейтинг Зеленського через декілька місяців. Отак, по Фрейду, зробимо їх разом!