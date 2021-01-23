Зеленский должен ветировать снижение НДС для "избранных": бизнес предупредил о сокрушительных последствиях

Ряд аграрных ассоциаций обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать законопроект №3656, который снижает ставку НДС до 14% на отдельные виды сельхозпродукции. Если этого не сделать, продукты подорожают дополнительно на 3-4%, а прибыль перерабатывающих предприятий упадет на 50-70%.

Об этом говорится в совместном заявлении Торгово-промышленной палаты, Украинской аграрной конфедерации, Федерации работодателей Украины, Всеукраинской ассоциации пекарей, Союза молочных предприятий Украины, Союза "Мукомолы Украины. Свою позицию представители бизнеса озвучили во время пресс-конференции в "Интерфаксе" 22 января.

"Мы обратились к президенту Украины с просьбой применить право вето к этому закону, поскольку он разрушает конкурентную среду, наши производители теряют позиции на внутреннем рынке, несомненно произойдет увеличение импорта в сфере производства молока, мяса, мясных продуктов. Эта инициатива несомненно будет иметь негативные социальные последствия, а также рост цен для производителей", –сказал глава аграрного комитета Торгово-промышленной палаты Олег Юхновский.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, ссылаясь на экспертов ассоциации и представителей бизнеса, считает, что в случае вступления закона в силу пострадают производители муки, молока и растительного масла. По его словам, обанкротятся не менее трети производителей растительного масла, работающих на внутренний рынок.

Законопроект №3656 не только приведет к падению доходов бюджета, но и создаст неравные условия для аграриев внутри страны.

законопроект создаст преференции для отдельных крупных латифундистов, главный из которых Андрей Веревский (группа "Кернел");

бюджет из-за снижения НДС потеряет около 16 млрд грн;

ряд народных депутатов, вероятно, поддержали законопроект в результате влияния со стороны Веревского;

из-за введение такого закона власть фактически признает свое сотрудничество с аграрным олигархом, тем самым подрывая к себе доверие.

OBOZREVATEL ранее обращался к Владимиру Зеленскому с аналогичной просьбой – не допустить вступления в силу закона, который имеет коррупционные признаки и приведет к экономическим потерям.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.