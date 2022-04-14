Зашла в порт без разрешения и нарвалась на проверку: яхту путинского олигарха арестовали на Фиджи

Власти Республики Фиджи установили, что яхта Amadea принадлежит российскому олигарху, сенатору Сулейману Керимову. Судно арестовано и не сможет покинуть территориальные воды Фиджи.

Об этом сообщил местный телеканал FBC News. Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения властей и нарвалась на проверку.

Судно сначала задержали, а позже начали выяснять личность ее владельца и порт приписки. Оказалось, что Amadea принадлежит Керимову. Полиция Фиджи продолжает расследование.

С властями Фиджи уже связались представители США и Европейского Союза, сообщает Reuters. "США привержены поиску и задержанию активов олигархов, которые поддерживали жестокую, неспровоцированную войну Российской Федерации против Украины. Мы тесно сотрудничаем с правительствами и партнерами из частного сектора в Европе и во всем мире, включая Фиджи, по этому вопросу", – объяснили в посольстве США на Фиджи.

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Amadea – 106-метровая мегаяхта, построенная на немецкой верфи Lurssen Yachts. Она входит в топ-50 самых больших яхт в мире. На яхте, в частности, есть вертолетная площадка, кинотеатр, бассейн, SPA-салон. В отделке интерьера использовано 170 разновидностей материалов, включая 43 вида камня, 28 видов древесины и 26 видов кожи.

Керимов считается одним из ближайших соратников президента России Владимира Путина. Керимов заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза. По неофициальным данным, он получил 21 млрд долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, власти Гамбурга конфисковали 156-метровую яхту Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов. Она принадлежит сестре российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, которая находится под западными санкциями.

Украина работает з партнерами над тем, чтобы имущество российских олигархов за границей могли не только арестовывать, но и конфисковывать. В таком случае все вырученные средства пойдут на восстановление Украины после войны.