Заробитчане в ЕС получают зарплату вдвое выше, чем в Украине: куда чаще всего едут

Средние зарплаты за границей почти вдвое больше тех, которые предлагают на аналогичных должностях в Украине. Чаще всего украинцы уезжают на заработки в Польшу, Чехию, Германию, Литву и Латвию.

Об этом сообщает OpenDataBot со ссылкой на данные Jooblе. Так, в Украине дальнобойщик может получать до 30 тыс. грн, тогда как за рубежом будет получать до 75 тыс. грн.

Работодатели из ЕС чаще всего ищут в Украине водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков. По словам руководителя направления по работе с партнерами Jooble Елены Кирильевнины, высокие зарплаты – это главный мотив для выезда на заработки.

"Работодатели из стран Евросоюза это понимают, поэтому часто обеспечивают сотрудников проживанием, обедами, иногда даже трансфером до рабочего места и спецодеждой, чтобы человек имел возможность привести домой больше денег. Чаще перечисленные блага предлагают именно квалифицированным рабочим, чтобы поощрить их к переезду. Неквалифицированные тоже их получают, однако не так часто и не в таком объеме, как профессиональные кадры", – говорит Кирильевнина.

Ранее сообщалось, что среди украинских заробитчан участились случаи мошенничества со стороны работодателей. Это связанно, в том числе, и с ростом числа соискателей в таких странах, как Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

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