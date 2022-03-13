Запад надавил. Сербия сократит число авиарейсов в Россию

Сербия сократит число авиарейсов в Россию, которая развернула войну против Украины, из-за давления Запада. Как заявил президент страны Александар Вучич, решение будет принято уже через несколько дней.

"У нас вместо одного рейса – два. Хорошо, вернем на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы на чем-то зарабатываем", – сказал Вучич в эфире TV Pink.

Президент Сербии добавил, что ряд арабских стран осуществляет в 15-20 раз больше рейсов в Россию, при этом Запад покупает у них нефть. Именно поэтому, по его словам, не имеет к этим государствам претензий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области между селами Ореховского района оккупанты танком раздавили машину с гражданскими. В результате этого погибли два взрослых человека и заживо сгорел ребенок.

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