Замглавы НБУ проиграл суд против работодателя: выговор признали законным

Печерский районный суд Киева признал, что выговор, который Совет НБУ вынес замглавы регулятора Дмитрию Сологубу, законный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, которое разместили на официальном сайте ведомства. Так, 18 января суд признал, что у Сологуба нет оснований оспаривать решение совета.

"Всесторонне рассмотрев иск и учитывая правовую позицию Национального банка, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Дмитрия Сологуба. Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным", – говорится в сообщении.

Национальный банк напомнил, что в декабря 2020 года Дмитрий Сологуб обратился в суд с иском к НБУ о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий.

Так, Совет Национального банка в октябре 2020-го объявил выговор Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины. Тогда Сологуб дал ряд интервью, которые принесли вред и Украине, и имиджу регулятора. К примеру, замглавы ведомства заявил, что Украина потеряла доверие МВФ.

Тогда же выговор получила и Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ. Она также подала заявление в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Член Совета НБУ Василий Горбаль назвал причину такого решения.

Позже Рожкова заявила, что она и ее коллега Сологуб получили выговор от Наблюдательного совета за комментарии для СМИ.