Остановит украинский транзит газа: Витренко раскрыл цель "Северного потока-2"

Скандальный российский газопровод "Северный поток-2" служит подготовке к вторжению РФ в Украину. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "труба" построена для того, чтобы в случае нападения на нашу страну Россия могла беспрепятственно поставлять газ в Европу.

"Мы на 100% уверены, что "Северный поток-2" имеет единственную цель – закрыть Украину в транзите газа", – заявил Витренко. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отметим, газовый кризис в Европе во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, то цены изменятся.

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В то же время "Газпром" продолжает занижать поставки газа в ЕС, а цена топлива остается высокой. По состоянию на 17 января 2022-го стоимость газа в Европе почти в 5 раз больше, чем годом ранее. По данным биржи ICE Futures, цена топлива составляет $1033 за тысячу куб. м (86 евро за МВт-ч).

Вместо ЕС газ идет в Китай

Сегодня, 17 января, "Газпром" на сайте отчитался об итогах первой половины января (добыча и поставки). В компании отметили, что экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" растет. Объем поставок за первую половину января в полтора раза выше аналогичного показателя 2021 года.

При этом объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% (на 15,6 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня (данные Gas Infrastructure Europe). Отобрано уже 62,6% от объема газа, закачанного в летний период.

Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составлял всего 46,9 млрд куб. м. Для сравнения, это на 1,091 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

В то же время запасы газа в ПХГ Украины снизились до 12,6 млрд куб. м. Это на 44,2% (на 10 млрд куб. м) ниже показателя прошлого года и на 2,7 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Несмотря на то, что Россия увеличила поставки топлива в некоторые направления, до сих пор игнорируются мощности газопровода "Ямал – Европа". "Газпром" с 21 декабря не бронирует мощности трубопровода, идущего через Беларусь и Польшу.

Как пишет "РИА Новости", всего на аукционе 17 января предлагалось забронировать 89,1 млн куб. газа в сутки на польском участке, однако предложение осталось невостребованным. Такая же ситуация была и в декабре, а на январь "Газпром" забронировал около 19,3 млн из предложенных 89,1 млн куб. м, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России Германия может ввести санкции против "Северного потока-2". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в такой ситуации немецкие власти вместе с партнерами должны будут принять меры касательно проекта. Сейчас сертификация приостановлена, но не из-за санкций, а потому что газопровод не отвечает европейским нормам.