Закончить войну и снизить тарифы: топ-5 обещаний власти для украинцев в 2020 году, которые не выполнили

В Украине власть всегда была щедрой на обещания, 2020-й не стал исключением. В этом году граждан страны уверяли, что кардинально пересчитают прожиточный минимум, в два раза снизят тариф на отопление, будет создано полмиллиона рабочих мест, проведут амнистию капитала. Кроме того, была озвучена задача: достичь результатов в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

OBOZREVATEL собрал самые громкие обещания власти, которые так и не удалось выполнить в нынешнем году.

Обещали снизить тариф на отопление на 50%, но цены выросли

Еще 2 декабря 2019-го Владимир Зеленский обратился к украинцам из спортзала, во время своей тренировки. Среди прочего он заявил: "Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства".

В результате, к примеру, отопление частного дома в Киеве за год подорожало почти на 500 грн в месяц.

Предположим, что семья отапливает дом газом и в месяц тратит около 200 кубометров (на подогрев воды и отопление). При этом потребляет около 10 кубометров холодной воды. Без учета электроэнергии и тех тарифов, размер которых не изменился, месячная стоимость коммуналки для такой семьи увеличится с 1 496 до 1 991 грн.

Донбасс: Зеленский давал Путину один год

В интервью The Guardian президент Владимир Зеленский заявил, что после встречи "нормандской четвертки" в декабре 2019-го есть год на то, чтобы достичь результата. Война так и не закончилась.

"Правительство может потратить один год на выполнение всего соглашения. Тогда это должно быть реализовано. Больше запрещено. Если это продлится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию", – сказал он.

Как отметили журналисты The Gurdian, президент отказался говорить, какой может быть запасная стратегия.

Амнистию капиталов должны были ввести в 2020 году, но не ввели

Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский пообещал в 2020 году ввести амнистию капиталов. "Амнистию введем в этом году – должны это сделать, мы договаривались и обещали людям".

Налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих странах долгое время процветала теневая экономика. Гражданам предложили узаконить все, что они заработали без уплаты налогов, но при этом отдать государству несколько процентов.

К примеру, в Индонезии, зависимо от того, возвращали ли деньги в страну (если актив находился за границей) и как быстро легализовали имущество, нужно было платить от 2 до 10%.

В Украине, несмотря на обещания, амнистию капиталов так и провели.

Шмыгаль обещал пересмотреть прожиточный минимум, но обещание не выполнил

Шмыгаль обещал ввести с 1 января 2021 года новые подходы к определению и применению прожиточного минимума. Уже со следующего года, как говорилось в программе правительства, прожиточный минимум должен был составлять не менее 40 процентов медианной заработной платы в Украине.

Но в результате соответствующие изменения так и не состоялись. А в бюджете на 2021-й прожиточный минимум предусмотрели на уровне почти в пять раз ниже средней зарплаты.

Премьер пообещал полмиллиона рабочих мест в 2020-м

"500 тыс. рабочих мест – эта программа будет представлена ​​министром экономики в правительстве. Есть четкое понимание, в каких областях мы будем создавать эти 500 тыс. рабочих мест", – пообещал Шмыгаль несколько месяцев назад.

Правда, при этом премьер признает: средняя зарплата 8 тысяч гривен – это слишком мало, а перспектива работать уборщиком устроит не всех. Дело в том, что абсолютное большинство новых рабочих мест обещают создать для строителей дорог, работников сферы сельского хозяйства и благоустройства (те самые уборщики и дворники).

В результате "создали" на 50 тыс. мест меньше! "Есть все шансы приблизиться к этой цифре. С начала карантина было трудоустроено почти 450 000 украинцев. Расчетно мы сохранили 400 000 рабочих мест благодаря тем мотивационным мероприятиям, которые происходили", – отчитался Шмыгаль в интервью "УП". Примечательно, что в "новые рабочие места" премьер зачислил всех, кто нашел работу с помощью Центров занятости. Там свои вакансии открывают и частные, и государственные предприятия. При этом туда попадают и уже существующие вакансии, и новые рабочие места.

Прошедший 2020 год был одним из самых сложных: пандемия коронавируса, падение экономики, снижение реальных доходов населения. В 2021-м власти обещают нормализацию ситуации, вакцины и даже рост ВВП. Что на самом деле ждет украинцев, покажет время.