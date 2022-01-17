Топ-10 богачей мира озолотились за время пандемии: этих денег хватило бы на вакцины для всех

Десять самых богатых людей планеты в период с марта 2020 года по конец 2021-го совокупно увеличили свои состояния с 700 млрд долларов до 1,5 трлн долларов. Таким образом, в среднем их "общее" богатство росло на 1,3 млрд долларов в день. Сейчас у них в 6 раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек. При этом их доходов хватило бы на создание вакцин для всех.

Об этом говорится в докладе "Неравенство убивает" международной организаций, изучающей проблемы бедности и неравенства – Oxfam, главное из которого собрал OBOZREVATEL. Под самыми богатыми людьми планеты подразумеваются:

Илон Маск (Tesla, SpaceX);

Джеффри Безос (Amazon.com, Blue Origin);

Бернар Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy);

Билл Гейтс (ранее – крупнейший акционер Microsoft);

Ларри Эллисон (Oracle);

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Ларри Пейдж (Google);

Марк Цукерберг (Facebook);

Сергей Брин (Google);

Стив Балмер (бывший генеральный директор Microsoft);

Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway).

При этом подчеркивается: несмотря на то, что "общее состояние" этих людей выросло более, чем в 2 раза, прирост их личных капиталов очень разнится. К примеру, Илон Маск стал богаче на 1000%, а Билл Гейтс – "лишь" на 30%.

За счет чего богатые стали еще богаче

Главный источник роста благосостояния для всех топ-10 миллиардеров одинаков. Прежде всего, они зарабатывали на курсах акций, которые лихорадило из-за коронакризиса.

Впрочем, были и другие источники дохода. К примеру, некоторым из богачей "помогли" локальные экономические ограничения, которые вводились в разных странах.

Роста состояния топ-10 миллиардеров хватит на вакцины для всего мира

В Oxfam подсчитали, что если бы 99% сверхдоходов миллиардеров собрали в качестве налога, поступления от него полностью бы покрыли создание вакцин. При этом у топ-10 мировых богачей все равно осталось бы на 8 млрд долларов больше, чем в начале пандемии.

Более того, отмечают в организации, для того, чтобы потратить все свои деньги, этим понадобиться 414 лет. Это при условии, что они будут тратить по 1 млн долларов в день.

За чертой бедности оказалось 160 млн человек

В то же время в Oxfam отмечают: на фоне огромных состояний богатейших людей мира в мире 160 млн человек живут за чертой бедности. Еще 3,3 млрд человек имеют дневной доход в 5,5 доллара и ниже (155 грн по актуальному курсу).

Из-за экономического неравенства каждый день гибнет не менее 21 тыс. человек. Т.е., каждые 4 секунды умирает кто-то из людей, не имеющих доступа к здравоохранению. Помимо этого, они страдают от:

голода;

изменений климата;

становятся жертвами гендерного насилия и не могут обратиться за помощью.

Доходы 99% людей сократились

Несмотря на огромный рост состояний топ-10 миллиардеров мира, общее мировое богатство за годы пандемии практически не увеличилось. Его рост составил всего 1%.

При этом сильнее всего кризис ударил по женщинам и национальным меньшинствам. К примеру, в сравнении с 2019 годом, в мире стало на 13 млн меньше женщин, имеющих работу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году в мире появилось 400 новых долларовых миллиардеров. Среди них – 2 украинца. Это Алекс Шевченко и Макс Литвин – основатели инструмента проверки грамматики Grammarly. Состояние каждого из них оценивается в 4 млрд долларов.