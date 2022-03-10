YouTube-блогеров в России лишили последних доходов

YouTube разослал официальные письма пользователям, в которых сообщил, что теперь зрителям из России нельзя пользоваться подпиской Premium, а также YouTube Music. Также больше нельзя пользоваться функциями суперчата/суперстикеров. Таким образом, блогеров практически полностью лишили заработка.

Отметим, реклама могла бы поступать из посторонних ресурсов, однако в результате резкого сокращения экономики РФ, ухода из страны большей части иностранных компаний, также меньше будет и рекламы. Это касается не только рекламных сообщений в YouTube, но и телевизионной рекламы.

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Компания Google приняла решение не показывать рекламные сообщения на территории РФ. Речь идет о рекламных вставках в YouTube, рекламе в поисковой системе, на сайтах партнеров и т.д. В результате свой заработок потеряют все русскоязычные блогеры, а также те СМИ, которые используют Googleads.

О решении Google сообщило издание Reuters. "В свете последних экстраординарных событий мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро меняется, и мы будем продолжать делиться последней информацией по мере необходимости", – цитирует агентство заявление компании.

Еще 27 февраля Google запретила размещать рекламу российским государственным СМИ. Монетизация таких медиа также была приостановлена. Перед этим монетизацию на своей платформе временно прекратил принадлежащий Google видеохостинг YouTube.