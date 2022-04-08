Япония запретила российский уголь и водку, а также заблокировала Сбербанк

Япония присоединилась к новому пакету санкций США и ЕС и против России. В частности, Япония запрещает закупки российского угля, вводит блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, а также запрещает все новые инвестицию в РФ.

Таким образом, японские компании больше не смогут вкладываться в развитие российских "дочек", а финансовые потоки между РФ и Японией сократятся еще сильнее. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, будет введено эмбарго на импорт из России древесины и водки. Персональные санкции затронут еще 400 россиян, а также 20 юридических лиц из РФ.

Как заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, санкции вводятся в ответ на жестокие и бесчеловечные действия России в Украине. Кисида также отметил, что РФ должна понести ответственность за совершенные военные преступления.

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Санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка предусматривают заморозку всех их активов в Японии. Также японским компаниям запрещается вести дела с этими финучреждениями.

При этом Сбербанк владеет почти третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. А Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России и четвертым по величине финансовым институтом России.

Как сообщал OBOZREVATEL, о пакете санкций против России, которые включают блокировку Сбербанка и Альфа-банка, объявили США 6 апреля. Отмечалось, что ограничения вводятся совместно со странами Европейского Союза и G7. Япония является членом "Большой семерки".