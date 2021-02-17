Взлет курса доллара и новый бюджетный кризис: чем грозит провал переговоров Украины с МВФ

Миссия МВФ закончила работу в Украине без результатов. Как сообщил постоянный представитель Фонда Йоста Люнгман, обсуждение было продуктивным, но для пересмотра программы stand-by нужен больший прогресс. Когда переговорный процесс возобновится – теперь неизвестно.

В то же время, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что если даже Украина не получит транша в 2021-м, это не станет катастрофой.

Действительно ли мы можем справиться без помощи МВФ и почему украинскому правительству в очередной раз не удалось договориться с Фондом – узнавал OBOZREVATEL.

Миссия МВФ начала дистанционно работать с Украиной еще в конце декабря. Тогда премьер Денис Шмыгаль заявлял, что очередной транш от фонда мы сможем получить уже в феврале-марте. В целом, в 2021-м наша страна должна была получить 1,5 млрд долл, еще два транша по 700 млн долл были перенесены с 2020-го. Но сейчас уже не ясно, сможем ли мы рассчитывать на эту сумму и получим ли хоть что-то.

В официальном релизе МВФ говорится, что дискуссии с украинской властью фокусировались на:

усилении управления НБУ;

улучшении законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления;

мерах, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства;

мерах в секторе энергетики.

Не смотря на такой долгий перечень требований, ключевым на этом этапе был закон о перезагрузке Высшей Рады правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.

Ко всему, негативным сигналом для МВФ стало и то, что Украина начала нарушать требования, которые были принципиальными в предыдущих программах, и которые ранее мы уже выполнили, утверждает бывший исполняющий обязанности министра развития экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта:

"Это касается того, что наделал КСУ с антикоррупционным законодательством, была отменена уголовная ответственность за недекларирование активов. Есть проблемы и с назначением руководителя НАБУ. А после того, как Кабмин утвердил законопроект, который предусматривает увольнение Артема Ситника – ситуация ухудшится. Также нам выдавали транш под рыночные цены на газ. Когда правительство не справилось с ростом тарифов, гашением субсидий и борьбой с монополиями, было введено государственное регулирование цен – это опять нарушение условий меморандума, исполненных ранее".

Проще всего в этой ситуации исправить проблему с госрегулированием тарифов на газ. Это бы дало толчок к возобновлению диалога. Но поскольку до конца марта рынок газа полностью не заработает – восстановления переговоров раньше апреля, вероятно, ждать не стоит.

Первым на провал переговоров между Украиной и МВФ отреагировал валютный рынок:

"С конца прошлой недели гривна перешла от укрепления к ослаблению. – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – Краткосрочно доллар может подрасти до 28,5 грн. Думаю, реакция валюты на этом остановится. Дальше начнут играть роль какие-то новые, не связанные с МВФ факторы".

Падение гривни – далеко не главная наша проблема. Дело в том, что помощь от МВФ позволяет Украине освободить внутренние ресурсы для погашения внешних долгов. В этом году наша страна должна выплатить примерно 3,4 млрд долл по внешним займам, а пиковые выплаты приходятся на сентябрь. Если к тому моменту транша не будет – станет нелегко.

Но сложнее всего без траншей будет покрыть большой дефицит бюджета-2021, который заложило правительство. Этот дефицит финансируют преимущественно частные кредиторы. Но они оглядываются на наше сотрудничество с фондом. МВФ здесь служит своеобразным предохранителем для инвесторов. Ведь если МВФ дает деньги государству, значит оно сможет рассчитаться с долгами и ему можно одалживать дальше. По словам Павла Кухты, на мировом рынке сейчас очень легкие условия финансирования. Они были легкими и для нас, пока работала миссия МВФ. Когда же она завершилась, постепенно доступ к финансам будет ухудшаться. Если мы не наладим сотрудничество с фондом, инвесторы будут давать деньги очень неохотно. Станет понятно, что мы в зоне проблем.

"Уже летом мы можем почувствовать сложности, будут частично откладываться статьи финансирования госбюджета. – говорит Павел Кухта. – Если к концу года не будет денег, можем ожидать повтор бюджетного кризиса 2020-го, когда казначейство с ноября начало останавливать платежи".

Пока сотрудничество Украины и МВФ поставлено на паузу. Если в фонде увидят движение нашей страны по пути к выполнению требований – диалог возобновится. Но если все же правительство постигнет неудача, сможет ли Украина справиться с долгами и дефицитом без МВФ?

На самом деле у Украины не такое плохое финансовое положение. По последним данным, у нас более 29 млрд долл международных резервов. Потому даже если получать новые кредиты станет крайне сложно, с долгами на этот год мы расплатимся.

"Нельзя говорить, что денег у Украины совсем нет. – подчеркивает Вадим Иосуб. – Но хотелось бы проводить платежи без существенного снижения резервов. О том, что сейчас будет дефолт – речь не идет вообще. Деньги есть, но без рефинансирования они будут исчерпываться быстрее. А снижение резервов в свою очередь будет давить на курс гривны".

Вполне возможно, чтои без программы МВФ мы не будем вынуждены справляться только за свой счет. Вероятно, сможем привлечь финансирование от частных инвесторов. Но это уже зависит от ситуации в мире.

"Сможет ли Украина рефинансировать долг на рыночных условиях без действующей программы, зависит от глобальных рынков. – говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко. – Прогноз касательно рынков с одной стороны положительный из-за широких вливаний со стороны Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Но с другой стороны ситуация может быстро меняться из-за пандемии и других факторов риска".

Пока МВФ не ставит крест на взаимоотношениях с Украиной, потому стоит ожидать, что переговоры все-таки возобновятся в ближайшее время. Более того, власть уже делает шаги навстречу МВФ. К примеру, президент Владимир Зеленский на днях передал в парламент три законопроекта касающихся судебной реформы. Но насколько дальнейшие переговоры будут результативными, и удастся ли Украине успешно пройти 2021-й бюджетный год – пока не берется прогнозировать никто.