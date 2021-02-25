Курс биткоина рухнул: аналитики назвали причины

Биткоин после стремительного роста упал в цене почти на 17%. При этом аналитики не спешат разочаровываться в криптовалюте, объясняя падение обычной коррекцией на рынке.

Об этом сообщает "РИА Новости". Биткоин 21 февраля побил свой исторический рекорд, достигнув отметки в $58 тысяч. Сейчас же его стоимость составляет $50,089.41, об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Резкий взлет начался, когда Tesla Илона Маска сообщила о закупке биткоинов на $1,5 миллиарда. Криптовалюта сразу же прибавила 23%.

"Покупка Tesla произвела психологический эффект, оправдав ожидания рынка. Стало понятно, что в условиях мягкой монетарной политики ведущих центробанков корпорации начнут размещать свободные резервы, находящиеся сейчас на счетах в банках и в наиболее ликвидных финансовых инструментах, в биткоины. Если входящие в индекс S&P 500 компании направят в криптовалюту десять процентов денежных резервов, она подорожает до $500 тысяч, подсчитали в Ark Investments", – говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Подогревают ажиотаж также и международные платежные компании-гиганты. Например, Visa анонсировала собственную систему для покупки криптовалют – продукт выпустят в конце 2021-го. Mastercard и PayPal в свою очередь тоже собираются развивать это направление. Предоставлять услуги по хранению цифровых валют хотят Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.

В пользу биткоина сыграла пандемия коронавируса, которая лишила многих дохода. "Стремительный рост, как правило, сменяется резким падением. Достаточно посмотреть на графики биткоина в 2014-м и 2017-2018 годах. Инвестировать на максимуме опасно. Но если все же решитесь, необходимо вкладывать лишь ту сумму, которую готовы потерять", — отметил преподаватель цифровой экономики в ИМЭБ РУДН Виктор Дорохов.

Эксперты заявляют, что коррекция на рынке неизбежна. Некоторые аналитики уверяют, что криптовалюта отыграет свои позиции. Не исключено, что уже в 2021-м за "монету" будут давать $90 тысяч, указывает партнер компании "NOA Circle" Эдуард Давыдов.

Самый убежденный противник цифровых валют – миллиардер Уоррен Баффет. По его мнению, они "не имеют какой-либо фундаментальной ценности, ничего не производят, не предоставляют услуг". "С точки зрения ценности – это ноль. Все, что дают криптовалюты, – это надежду на то, что в будущем кто-то заплатит за них больше, чем вы", – сказал он.

Рынок криптовалют находится на историческом максимуме и оценивается в $1,57 триллиона. Главный конкурент биткоина –Etherium, а его капитализация уже превышает $200 миллиардов.

Напомним, 24 февраля среднерыночная стоимость биткоина упала до $46,5 тысяч. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 13% или $10 тысяч.

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