Выбора нет. В Украине уже решили, на что потратят деньги от МВФ

Украина пока так и не получила второй транш по программе Международного валютного фонда (МВФ). Однако деньги уже заложили на покрытие дефицита государственного бюджета. Такое решение власти приняли от безысходности, ведь к концу года "дыра" в бюджете планируется на уровне 246,6 млрд грн.

Речь идет о транше в $700 млн (около 18,4 млрд грн). Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Дом". По его словам, деньги поступят на счета Украины уже "в ближайшее время".

"Эти средства уже заложены на покрытие государственного бюджета. Поэтому тут особенного выбора нет. Они зайдут в государственный бюджет", – сказал Устенко.

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Кабинет министров Дениса Шмыгаля заложил в госбюджет 2021 года дефицит в 246,6 млрд грн, 5,5% от ВВП. Это больше, чем выделили на оборону страны.

При этом в проекте бюджета на 2022-й правительство решило резко уменьшить дефицит – до 188 млрд грн. Это сделали именно по требованию МВФ, и большой расчет в заполнении "дыры" – именно на кредиты. В итоге, идя на поводу у Фонда, Кабмин Шмыгаля решил "заморозить" зарплаты бюджетников и повысить "минималку" лишь на 200 грн.

В сумме действующая программа МВФ – Stand-by – рассчитана на $5 млрд, из которых Украина получила лишь $2,1 млрд. По словам Устенко, чтобы получить полную сумму, потребуется время.

И это при том, что формально программа заканчивается в конце этого года. Киев уже попросил МВФ о продлении сроков. Теперь Совет директоров МВФ должен решить, соглашаться ли на продление программы.

О новой программе, по словам Устенко, речи пока не идет. Экономист уверен: лучше сначала закончить действующий Stand-by.

"Обычная украинская практика – это оборвать взаимоотношения и открыть новую программу. В данном случае используется, на мой взгляд, более логичный подход – попытаться выбрать то, о чем договорились раньше", – заявил специалист.

В Национальном банке Украины (НБУ) рассчитывают, что $700 млн второго транша Украина получит к концу 2021 года. Оставшиеся в программе более $2 млрд в НБУ ожидают в начале или средине 2022 года.

"В этом году... мы ожидаем один транш в размере около $700 млн. Остальную сумму по программе ожидаем в первом-втором квартале следующего года", – заявлял во время брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко. По его словам, точные сроки будут зависеть от решения Совета директоров МВФ.

Сам МВФ 18 октября объявил о предварительном решении выделить Украине $700 млн. Кроме того, в Фонде не отрицают, что могут продлить программу до середины 2022 года.

Но у Украины есть обязательства. В частности, нужно принять правки в закон о НАБУ, которые исключают его противоречия с Конституцией, усилить независимость Нацбанка и уточнить полномочия правления и наблюдательных советов банков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования, SDR, "валюта" Фонда). Это составляет около $1,68 млрд.