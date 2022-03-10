Вступление Украины в ЕС: премьер Нидерландов заявил, что ускоренной процедуры не существует

В Нидерландах не видят возможности для присоединения Украины к ЕС по специальной ускоренной процедуре. По словам премьер-министра страны Марка Рютте, ее просто не существует. Ранее представители нескольких стран Евросоюза выступили за то, чтобы использовать новую короткую процедуру.

"Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят бок о бок, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует", – заявил Рютте в ходе саммита лидеров ЕС в Версале, который состоялся 10 марта, сообщается на сайте Евросовета.

Как отметил премьер Нидерландов, государства Западной Европы, с которыми он ведет диалог, говорят, что не следует пытаться ввести ускоренный процесс присоединения. "Но вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит", – подытожил Рютте.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной. "Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", – сказал Макрон.

Отметим, Европарламент 1 марта принял резолюцию, которая запустила работу институтов ЕС над вступлением Украины в Союз. После завершения работы страна получит статус кандидата в блок, а только после этого сможет претендовать на полноценное членство (до этого идут консультации).

Обычно процедура может занимать от нескольких лет до десятилетий. Однако в случае с Украиной предлагают использовать новую специальную короткую процедуру.

Премьер Словакии Эдуард Гегер предложил применить особую, новую и сокращенную процедуру. Кроме того, президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу предоставить Украине возможность стать членом ЕС. Политик заявил, что его государство поддержит все санкции против России, а также предоставит помощь Украине, включая военную. Также членство Украины в ЕС поддержали Эстония и Польша.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление. Резолюция также призывает перейти к срочному началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

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