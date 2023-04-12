Всемирный банк предоставит Украине дополнительно $200 млн на восстановление энергетики

Украина получит от Всемирного банка дополнительных 200 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление энергетики.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи в Вашингтоне в среду, 12 апреля. Он подписал со Всемирным банком соответствующее соглашение (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня мы подписали соглашение с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде о выделении дополнительных 200 миллионов долларов на восстановление энергосистемы в Украине", – написал Шмыгаль в Twitter.

Премьер добавил, что украинские власти работают над реализацией проекта страхования военных рисков для инвесторов из за рубежа.

"Мы также готовимся к реализации проекта страхования военных рисков для иностранных инвесторов", – отметил премьер.

Также Шмыгаль поблагодарил ВБ за поддержку восстановления Украины в связи с российской войной.

В то же время, по данным CNN, уже в этом году Украина начнет восстанавливать поврежденные участки.

"Средства, привлеченные от Всемирного банка, будут направлены на реконструкцию электросетей и систем теплоснабжения в Киеве, Харькове, Николаеве, Сумах и городах Черниговской области. Этой зимой мы победили Россию в битве за свет и уже готовимся к следующему отопительному сезону", – заявил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный банк оценивает потребности Украины на восстановление в $411 млрд. Война, которую развязала РФ, отбросила за черту бедности 7,1 млн человек (17% довоенного населения) и стерла 15 лет экономического развития нашего государства.

Также OBOZREVATEL писал, что украинская агропромышленность понесла огромные прямые убытки из-за развязанной Россией войны. По оценкам, они составляют 6,6 миллиарда долларов. Это более половины от общих 13-миллиардных потерь всего бизнеса.

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