Всемирный банк остановил все свои программы в России и Беларуси – Reuters
Всемирный банк в среду, 2 марта, объявил, что прекратил все программы в России и Беларуси после нападения РФ на Украину. В заявлении говорится, что финорганизация не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года, когда страна оккупировала Крым.
В банке также заявили, что не одобряли никаких новых кредитов Беларуси с середины 2020-го, когда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, Европейский Союз исключил 7 российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, на которой основаны глобальные транзакции. Санкции приняли из-за нападения России на Украину.
Об этом 2 марта сообщил официальный журнал ЕС. Банки, которым дано 10 дней на свертывание SWIFT-операций:
второй по величине в России банк ВТБ (VTBR.MM);
Банк "Открытие"
Новикомбанк;
Промсвязьбанк (ПСКБИ.MM);
Банком Россия;
Совкомбанком;
ВЭБ.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Соединенные Штаты вводят очередные санкции против России в связи с нападением на Украину. Ограничения согласованы в отношении оборонного сектора. Так, под санкции попали 22 российских предприятия, производящие боевые ракеты, самолеты и беспилотники.