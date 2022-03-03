Всемирный банк остановил все свои программы в России и Беларуси – Reuters

Всемирный банк в среду, 2 марта, объявил, что прекратил все программы в России и Беларуси после нападения РФ на Украину. В заявлении говорится, что финорганизация не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года, когда страна оккупировала Крым.

В банке также заявили, что не одобряли никаких новых кредитов Беларуси с середины 2020-го, когда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, Европейский Союз исключил 7 российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, на которой основаны глобальные транзакции. Санкции приняли из-за нападения России на Украину.

Об этом 2 марта сообщил официальный журнал ЕС. Банки, которым дано 10 дней на свертывание SWIFT-операций:

Видео дня

второй по величине в России банк ВТБ (VTBR.MM);

Банк "Открытие"

Новикомбанк;

Промсвязьбанк (ПСКБИ.MM);

Банком Россия;

Совкомбанком;

ВЭБ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Соединенные Штаты вводят очередные санкции против России в связи с нападением на Украину. Ограничения согласованы в отношении оборонного сектора. Так, под санкции попали 22 российских предприятия, производящие боевые ракеты, самолеты и беспилотники.