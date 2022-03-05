Восстановление Украины после войны: Зеленский провел разговор с директором МВФ

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Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта провел телефонный разговор с исполнительным директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. МВФ собирается взять на себя лидерство в финансировании восстановления нашей страны после завершения российской агрессии, заявил глава государства.

В ходе разговора Зеленский и Георгиева обсудили финансовую поддержку Украины. Об этом написал президент в своем Twitter.

"Благодарен за неотложную помощь, которую уже оказывает фонд. МВФ должен взять на себя лидерство в финансировании обновления Украины после завершения российской агрессии", – говорится в сообщении.

Ранее в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) 4 марта одобрили немедленную финподдержку Украины в размере 668 млн евро. Руководство решительным образом осудило жестокое и незаконное вторжение России в наше государство.

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"На внеочередном заседании, созванном 4 марта для обсуждения срочной поддержки ЕИБ Украине, Совет директоров Европейского инвестиционного банка единодушно выразил свой ужас и осуждение жестокой, незаконной и неоправданной агрессии России против Украины. Совет одобрил немедленную финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро", – сообщает пресс-служба ЕИБ.

Также в финорганизации согласовали, что должны продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины.