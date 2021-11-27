Волынская таможня заявила о готовности к полной интеграции с системой таможенного контроля ЕС

Волынская таможня завершила техническую и кадровую адаптацию к совместному с Евросоюзом таможенному контролю над транзитом товаров через границу Украины и ЕС. Об этом заявил начальник Волынской таможни Артем Гузь. По его словам, полная интеграция Волынской таможни в систему таможенного контроля ЕС возможна уже в 2022 году после присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

"Наша цель - автоматизировать и ускорить все таможенные формальности на границе с ЕС. В настоящее время Волынская таможня обеспечивает бесперебойное осуществление всех таможенных формальностей в модуле NCTS, в котором работают и все таможни ЕС. Но физически украинская и европейская системы не интегрированы. Мы готовы к этому технически и кадрово, нормативная база также на финальной стадии адаптации, сейчас мы ведем активные переговоры с аккредитованными на Волынской таможне предприятиями, чтобы они присоединялись к работе в NCTS и смогли оценить ее преимущества. Многие из них являются участниками пилотного проекта автоматизированного оформления экспорта. Кстати, этот проект тоже когда-то начинался с "Ягодина", а затем был распространен как лучшая практика на другие пункты пропуска" – отметил Артем Гузь.

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В Украине продолжается предварительная оценочная миссия Генерального директората по вопросам налогообложения и Таможенного союза Европейской комиссии (DG TAXUD). Основная задача миссии – предварительное изучение готовности Украины к присоединению к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Присоединение к Конвенциям предусмотрено Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС.