Все деньги от национализации могут отправить на армию Украины – подан законопроект

Все деньги от национализации имущества в Украине могут направить на финансирование военных потребностей. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он напомнил: все военные расходы Украина покрывает исключительно за свой счет – "международные деньги [направлять на это] запрещено".

В частности, отметил народный депутат, финансировать "оборонку" Украина может за счет налогов. А также:

таможенных платежей;

дивидендов;

приватизации;

национализаци.

"Поэтому внес законопроект №8364, чтобы все деньги от национализированного имущества уходили только на военные нужды. Всё остальное можно профинансировать за международные деньги. ... По новой программе МВФ предусмотрено "прозрачное использование денег Фонда по ликвидации последствий российской агрессии". На 35,5 млрд грн. В прошлом году мы не дали эти деньги отправить на соцэконом. В этом тоже не дадим", – подчеркнул Железняк.

Ранее же в ВР был зарегистрирован законопроект №8233, который также предусматривал направление всех денег от национализированного имущества только на военные нужды – путем внесения изменений в госбюджет-2022. Несмотря на то, что в парламент он был подан в конце ноября, в настоящее время документ находится в статусе "обрабатывается к комитете".

А еще раньше – в октябре-2022 – народные депутаты поддержали законопроект о передачи национализированных объектов агрессора в спецфонд и на округа, а не на военные нужды. В настоящее время он уже подписан президентом.

"Это законопроект, который под красивым названием возвращает в определенном смысле соц-эконом. Только источником будут теперь национализированные средства и прибыль от продажи такого имущества... На армию деньги из него не выделяют", – констатировал тогда Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут расследовать деятельность ряда госорганов, ответственных за экономическую безопасность страны. По словам Железняка, цель – заставить правоохранительные и экономические органы вспомнить, что бюджет армии финансируем мы сами.

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