Военное положение: ПриватБанк, Ощадбанк и другие госбанки получили "задания" от Кабмина

Правительство одобрило приоритетные направления, по которым будут работать украинские государственные банки (ПриватБанк, Сбербанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк) на период военного положения. Среди прочего, в них вошли кредитование агросектора, инфраструктуры и импортозамещения, финансирование пищевой промышленности, поддержка релокации предприятий из регионов, в которых ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Принятое решение определяет:

ключевые цели и направления деятельности банков государственного сектора;

мониторинг потенциальных угроз национальной безопасности Украины;

меры их нейтрализации.

"Устойчивое функционирование банков государственного сектора, обеспечивающих стабильность банковской системы, имеет особенное значение для экономики и сохранности страны в военный и послевоенный периоды", – говорится в сообщении.

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Главными же приоритетами деятельности банков государственного сектора определено кредитования бизнеса и населения, пострадавших от войны. "А также [действий] для предотвращения ими такой агрессии – в частности с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований", – отметили в правительстве.

Среди бизнеса банки сосредоточатся на финансировании:

агросектора и смежных отраслей (поставщиков топлива, удобрений, семян, средств защиты растений и т.д.);

объектов критической инфраструктуры;

пищевой промышленности;

проектов восстановления социальной, транспортной и критической инфраструктуры.

Кроме того, банки будут финансировать:

логистическую инфраструктуру;

поддержку релокации предприятий из регионов, в которых ведутся активные боевые действия;

производственные мощности для замещения импортируемой из РФ или Беларуси продукции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что банки, оказавшиеся на временно оккупированной Россией территории Украины, получили право самостоятельно принимать решение о временном прекращении работы, учитывая приоритетность безопасности жизни и здоровья работников и клиентов. Кроме того, им позволено минимизировать запасы наличных путем загрузки банкоматов и выдачу наличных из кассы клиентам.