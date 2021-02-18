Украине нужно более $21 млрд на восстановление Донбасса: где найти деньги и введут ли новый налог

Восстановление Донецкой и Луганской областей обойдется Украине более чем в 21 млрд долл (примерно 588 млрд грн). В то же время, потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн. Эти цифры озвучил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Где Украина может найти такие деньги и на что именно они пойдут – узнавал OBOZREVATEL.

Когда в публичном пространстве говорят о восстановлении Донбасса – преимущественно речь идет о том, чтобы восстановить заводы, отремонтировать школы и больницы, отстроить жилье граждан. Но на самом деле – это лишь часть проблемы. По словам экономиста Алексея Куща, на все это уйдет до 5 млрд долл (четверть всей суммы). Основные же денежные вливания будут направлены на то, чтобы реинтегрировать Донбасс в экономику Украины.

"Украина после реинтеграции этих территорий должна будет вернуть туда свою финансовую систему, – объясняет Алексей Кущ. – Соответственно, одномоментно заменить денежные остатки на счетах предприятий и у населения, которые сейчас номинируются в российских рублях. Все российские рубли будут оттуда выведены. Речь идет о том, что придется одномоментно потратить примерно 2 млрд долл только на это. Плюс погашение задолженности по пенсиям и социальным выплатам. Год назад это было порядка 80 млрд грн".

Кроме того, нужно будет уравнять социальные выплаты и зарплаты на неподконтрольной территории с теми, которые сейчас предусмотрены в Украине. По данным Алексея Куща, минимальная зарплата в пересчете на гривны в так называемой ДНР составляет около 1200 грн. На подконтрольной Украине территории – с 1 января уже 6000 грн. Минимальные пенсии в "ДНР" – чуть больше 2000 грн. В Украине минимальная пенсия для людей, которые имеют полный страховой стаж, – 2400 грн.

К тому же, в течение периода оккупации пенсии не индексировали, а на этих территориях проживает много работников вредных производств, которым индексация положена. Потому Украине придется существенно потратиться на выравнивание социальных пособий и стандартов. Немало денег пойдет и на то, чтобы переориентировать предприятия региона, которые сейчас настроены на российские рынки и технологические цепочки.

По подсчетам Алексея Куща, в целом на реинтеграцию Донбасса Украине нужно будет тратить 2-3% ВВП в год в течение 4-5 лет, это около 600 млрд грн. Примерно такая же сумма, как озвучил и Алексей Резников.

Деньги на возобновление жизнедеятельности региона, скорее всего, будут приходить из разных источников. К примеру, кандидат экономических наук Александр Хмелевский уверен: восстановлением промышленных предприятий должны заниматься их владельцы. Профинансировать восстановление мог бы и НБУ, за счет выделения целевых льготных кредитов уполномоченным банкам.

"На иностранные кредиты рассчитывать не стоит. Во-первых, источников для погашения валютных кредитов в Украине нет. Во-вторых, иностранные кредиторы требуют выполнить дополнительные политические и экономические требования. В-третьих, Украина уже достигла критического размера госдолга, вероятность дефолта очень большая", – говорит Хмелевский.

Привлекать инвесторов на Донбасс, вероятно, также будет очень сложно. Ведь в плане прибыли регион, разрушенный войной, не особо интересен.

"Инвесторов интересует минимум вложений при максимальной отдаче, – объясняет Хмелевский. – А в данной ситуации этого не произойдет. И льготные условия работы не помогут. Главный вопрос инвесторов – как получить прибыль. А с этим как раз трудно. Как правило, приток инвесторов в регионы, которые разрушены войной, не происходит".

Кущ, напротив, считает что на международную помощь мы все-таки можем претендовать. К примеру, нам могут выделить деньги на восстановление социальной инфраструктуры региона. Но вся поддержка скорее всего составит не больше 5 млрд долл. Остальные же 16 млрд нам придется искать в своих резервах.

Найти дополнительные деньги в дефицитном украинском бюджете всегда тяжело. Даже если траты по восстановлению региона растянут на 5 лет – это ситуацию не упростит. Бюджету нужны будут дополнительные вливания, чтобы справиться с нагрузкой.

Если смотреть на международный опыт, в качестве примера мы можем взять воссоединение ФРГ и ГДР в 1990-м. В этих двух частях Германии в то время также отличалась валюта, социальные стандарты, у многих предприятий ГДР были отрезаны прежние экономические связи и нарушены технологические цепочки.

Чтобы восстановить единое государство, в западной Германии ввели специальный налог на реинтеграцию восточных территорий, так называемый "взнос солидарности с новыми федеральными землями". Сначала он составлял 7,5% от подоходного налога и налога на прибыль. В 1998-м его понизили до 5,5%. И в таком виде он существовал аж до 2021 года. Только сейчас для большинства категорий налогоплательщиков этот налог отменили.

"Западная Германия платила налог, чтобы реинтегрировать восточную. Потому я не исключаю, что и в Украине какой-то вид налога придется вводить, чтобы эта реинтеграция произошла", – предполагает Кущ.

Нужно понимать, что возрождение экономики оккупированного региона важно для всей Украины. Реинтеграция Донбасса, восстановление его промышленности, а вместе с тем и экономических связей предприятий ныне оккупированных районов с предприятиями подконтрольной территории, позволит увеличить общий ВВП страны.

Восстановление Донбасса не будет для Украины экономически простым, ведь если мы и получим помощь от международных партнеров, это покроет лишь малую часть необходимой суммы. Во многом реинтегрировать Донецк и Луганск в нашу экономику придется за собственные средства. И нужно заранее понимать, где именно мы можем их взять. То, что вопрос реинтеграции оккупированных территорий опять оказался на повестке дня, – положительный фактор. Ведь чем раньше мы озвучим нужные суммы и начнем их искать, тем больше вероятность, что к моменту освобождения этих территорий у нас будет финансовая возможность их поддерживать.