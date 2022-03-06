Visa и MasterCard запретили в РФ: россияне теперь смогут пользоваться картами "Мир", которые почти нигде не признают

Visa и Mastercard приняли решение уйти из российского рынка из-за нападения РФ на Украину. Открыть новые карты будет невозможно, также как и использовать их за границей.

Как пояснил на своей странице в Telegram украинский нардеп, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, теперь россияне смогут использовать только платежную систему "Мир". Но ее принимают только 10 стран: Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр.

Видео дня

Какие запреты уже появились:

Нельзя получить новую карту Visa, MasterCard или продлить ее срок.

Нельзя расплатиться за пределами РФ в любом онлайн-магазине или сервисе.

Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay не будут работать.

Карты Visa/ MasterCard выпущенные в РФ тоже не работают.

"Отдать должное, но путинский режим готовился к изоляции давно. В 2014 году, вопреки нормам ВТО, они создали свой "Операционный и платёжный клиринговый центр" (ОПКЦ) НСПК. Если просто, насильно перевели обработку всех транзакций по картам (даже Visa/ MasterCard) из-за рубежа к себе в Москву", – пояснил депутат.