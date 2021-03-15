Весенние дожди не решат проблему нехватки воды в Крыму, – синоптик

Дождевой приток воды в водохранилища оккупированного Россией Крыма весной составит 25-65%. Это не улучшит ситуацию с недостатком воды на полуострове.

Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ, сообщает "РИА Новости". "Что касается республики Крым, то там дождевой приток воды в водохранилища на реках республики Крым составит лишь 25-65%. То есть он существенно не улучшит положение с недостатком воды, которое есть сейчас", – сказал он.

Он также добавил, что остается надежда на дожди, которые обычно проходят в мае и июне. По данным Гидрометцентра, в Чернореченское водохранилище приток составит 50-75% нормы, в Белогорское – 30-50%, в Симферопольское – 20-30% нормы, в Партизанское – 20-35%.

До аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

Напомним, что "глава" Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам подготовить графики водоснабжения курортных городов полуострова и призвал подчиненных "готовиться к худшей ситуации". Ранее он призвал прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона. Невзирая на обильные осадки в первые месяцы 2021-го, засуха в Крыму не идет на спад.

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