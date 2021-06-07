Веревский, который пролоббировал для себя снижения НДС, получил самые крупные возмещения: опубликованы цифры

Агроэкспортер "Кернел-трейд" олигарха Андрея Веревского и его партнера Виталия Хомутынника в мае 2021 года возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем почти 1,67 млрд грн. При этом ранее Веревский с помощью депутатской группы "Довіра" пролоббировал для себя снижения ставок НДС.

Данные о размерах возмещения разместили на сайте Госказначейства (ГКСУ). В тройку лидеров также вошли два металлургических предприятия: Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" с показателем почти 1,05 млрд грн по сравнению с 556,2 млн грн в апреле, а также "Запорожсталь" – 583,8 млн грн против 700,9 млн грн соответственно.

Лидировавший в апреле агроэкспортер "Сантрейд" получил в мае 519 млн грн бюджетного возмещения НДС, что почти вдвое меньше предыдущего показателя в 950,8 млн грн, свидетельствует статистика ГКСУ.

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Замыкает топ-5 крупнейших получателей бюджетного возмещения указанного налога аффилированный с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича, который за месяц несколько снизил показатель с апрельских 500 млн грн до 465,6 млн грн в мае, указано ГКСУ.

Начиная с марта 2021-го благодаря депутатской группе "Довіра" "Кернел" Веревского может платить не 20%, а всего 14% НДС. Что это дает? Больше оборотных средств, выше прибыль и заработок.

Это одна составляющая истории. Вторая в том, что если компания меньше платит НДС, то должна получать и меньше возврата. Но в случае с олигархом произошло все ровным счетом наоборот:

при снижении НДС объем возврата только вырос : в первом квартале 2020-го он получил 2,8 млрд, а за аналогичный период 2021 года – уже 3 млрд грн;

несмотря на снижение НДС, официальная прибыль "Кернел" снизилась. Это подтверждается размером уплаченных налогов (в том числе и налог на прибыль): сумма снизилась с 248 до 153 млн грн.

При этом бизнес Веревского традиционно получает самые большие компенсации НДС из бюджета.

НДС нужно платить только за "добавленную стоимость". То есть разницу между ценой покупки и ценой продажи. Бизнес Веревского, как утверждают предприниматели, цены не снизил. В результате разницу в НДС (6%) должны платить те компании, которые покупают его аграрное сырье – производители готовых продуктов. То есть, реально, они платят 26% НДС.

Всего за один месяц представители мясной, молочной и мукомольной сферы потеряли миллионы гривен, рассказывает глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. К чему это приводит:

производители готовой продукции сначала теряют миллионы, а потом начинают искать компенсацию;

выход один: цены на продукты повышают и каждому украинцу приходится платить дополнительно 6% НДС вместо компании Веревского и группки его коллег. То есть, мы как потребители в этому случае платим 26% НДС.

"Мы встречались с представителями мукомолов, мясной и молочной сфер. Они жаловались на неудовлетворительное состояние своих сфер, которое возникло из-за решения снижения ставки НДС для отдельных групп. Предприниматели потеряли по 5 млн грн... Это недопустимо, чтобы поддерживалась сырьевая сфера, а не переработка", – рассказал Гетманцев.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.