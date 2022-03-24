Великобритания анонсировала новый крупный пакет военной поддержки для Украины

Власти Великобритании намерены на встречах лидеров НАТО и G7, запланированных на 24 марта, объявить о новом "пакете военной поддержки" для Украины. Он будет включать в себя 6 тыс. ракет, состоящих из противотанкового и фугасного оружия и 25 млн фунтов стерлингов (32 млн долларов) в поддержку ВСУ.

"Это более чем в два раза превышает оборонительную летальную помощь, предоставленную на сегодняшний день – более чем 10 тыс. ракет и больше 400 млн фунтов стерлингов, которые Великобритания выделила на гуманитарную и экономическую помощь в связи с кризисом. Премьер-министр изложит о намерении Великобритании работать с партнерами над укреплением оборонного потенциала Украины, включая дальнобойное наведение и разведку, поскольку украинский народ сталкивается с неспровоцированным вторжением", – сообщили в пресс-службе британского правительства.

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Помимо этого, Великобритания также предоставит дополнительно 4,1 млн фунтов стерлингов Всемирной службе BBC в рамках межправительственных усилий по борьбе с дезинформацией в России и Украине, а также новую финансовую и полицейскую поддержку расследования Международного уголовного суда по военным преступлениям.

"Владимир Путин уже терпит неудачу в Украине. Украинский народ проявил необычайную храбрость и стойкость в защите своей Родины перед ничем не спровоцированным натиском. Но мы не можем и не будем стоять в стороне, пока Россия стирает в пыль города и поселки Украины. Соединенное Королевство будет работать с нашими союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку Украины, укрепляя их оборону, поскольку они переломят ход этой борьбы", – заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросовете приняли решение об увеличении первоначального бюджета в помощь Украине на дополнительные 500 млн евро. Так, сумма удваивается до 1 млрд евро.

Средства пойдут как на предоставление оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо, так и военного оборудования и платформ, предназначенных для доставки оружия в оборонительных целях.

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