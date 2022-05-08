"Большая семерка" намерена отказаться от российской нефти: все детали

Лидеры стран "Большой семерки" заявили о намерении отказаться от российской нефти. Делать это, правда, они будут постепенно.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном на сайте Белого дома. Там отметили: отказываться также намерены и от других энергоносителей РФ.

"Мы обязуемся постепенно снижать нашу зависимость от российских энергоносителей. В т.ч., путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 объяснили: резкого отказа от российских энергоносителей не будет, потому что "миру нужно время для обеспечения альтернативных поставок". "Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно и упорядоченно", – отметили они.

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В то же время, подчеркивается в заявлении, отказ от ископаемого топлива РФ будет сопровождаться общим сокращением зависимости от него как такового. Целью этого является переход "на чистую энергию".

"Мы будем работать вместе и с нашими партнерами для обеспечения стабильных и устойчивых глобальных поставок энергии и доступных цен. В т.ч., путем ускорения сокращения нашей общей зависимости от ископаемого топлива и перехода на чистую энергию – в соответствии с климатическими задачами", – отмечается в документе.

Помимо этого, лидеры "Большой семерки" пообещали расширит финансовую помощь Украине в войне с Россией. А также проводить мероприятия по восстановлению страны от последствий военных действий.

"В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку Украины. А также, совместно с украинскими властями и международными финансовыми институтами, разработаем варианты долгосрочного восстановления [страны] и реконструкции [ее инфраструктуры]", – говорится в заявлении.

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