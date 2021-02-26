В Украине вырос госдолг: каждый, включая детей, должен по 61 тыс. грн

В Украине государственный долг за январь 2021-го вырос на $49 млн, а в гривневом эквиваленте на 6,34 млрд грн. Всего в этом году придется вернуть 600 млрд грн долгов.

Об этом говорится в официальной статистике, которую опубликовало Министерством финансов. Общий госдолг Украины – 2,558 трлн грн ($90,74 млрд). Если эту сумму разделить на общее количество украинцев (по данным Госстата это 41,9 млн), каждому придется вернуть 61,3 тыс. грн.

Из этой суммы государственный и гарантированный государством внешний долг – 1,507 трлн грн (58,89% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $53,44 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,052 трлн грн (41,11%), или $37,30 млрд.

Государственный долг Украины отдельно составлял 2,264 трлн грн (88,49% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $80,29 млрд:

государственный внешний долг составлял 1,249 трлн грн (48,83% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $44,31 млрд;

государственный внутренний долг достиг 1,015 трлн грн (39,66% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $35,99 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине государственный долг достиг отметки 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.

Уже в следующем году каждый украинец отдаст по 10 тысяч гривен на обслуживание долгов.