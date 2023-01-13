В Украине установят новый курс доллара: чего ожидать

Наличный курс доллара в Украине в ближайшее время может вырасти. По прогнозам, в январе-феврале он увеличится до 41-42 грн.

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Об этом рассказал экономист Александр Хмелевский, передает УНИАН. Впрочем, отметил он, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"Если зимой произойдет новое массированное наступление России, то курс наличной гривны может снизиться существенно. Также в случае задержки поступлений международных кредитов или уменьшения их объема давление на гривну может усилиться", – сказал Хмелевский.

В то же время, подчеркнул он, безналичный курс доллара в Украине в ближайшее время останется стабильным. "Не следует ожидать, что в январе-феврале Нацбанк проведет девальвацию курса гривни", – отметил экономист.

Он также обратил внимание на созданные НБУ валютные резервы. По состоянию на 1 января 2023 года они составляли 28,5 млрд долларов, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной российской агрессии.

Достичь же этого, по словам Хмелевского, удалось за счет поступления международных кредитов и грантов. "В декабре поступило 4,5 млрд долларов из-за границы", – рассказал Хмелевский.

Какой курс установили банки на 13 января

По состоянию на утро 13 января банки установили наличный курс доллара на уровне 40,2/40,65 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем, стоимость валюты на покупку не изменилась, а вот продавать стали на 5 коп. дороже

На черном рынке же доллар покупают по 40,45 грн, а продают по 40,56 (цены не изменились). Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам члена парламентского комитета по вопросам экономического развития Александра Мариковского, украинцам не следует ожидать доллара по 50 грн. Такие прогнозы он назвал паническими и необоснованными.

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