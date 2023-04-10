В Украине упростили ввоз пороха, спецавто и кораблей для защитников: нардепы проголосовали

В Украине освободили от уплаты НДС пошлины ввоз товаров для безопасности и обороны – соответствующие законопроекты народные депутаты поддержали в целом. Среди прочего, речь идет о порохе, взрывчатых веществах, специальной химии для производства боеприпасов. А кроме того, автомобилях спецназначения и военных кораблях.

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Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, за законопроект №9061 проголосовали 317 нардепов. А за №9062 – 316.

"Остро стоит вопрос организации производства боеприпасов в Украине, ремонта образцов вооружения и военной техники западных образцов, которые поставлялись как материально-технической помощи и не могут быть отремонтированы силами предприятий национальной экономики Украины", – раскрывают суть изменений в пояснительной записке к законопроекту №9061.

При этом, подчеркивается там, в перспективе планируется поставка ряда позиций техники, вооружений, боеприпасов и сопутствующих услуг, которые "представляют неотложную потребность Вооруженных Сил Украины и других структур сектора обороны и безопасности государства". В частности, речь о:

средствах радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы;

средствах радиолокации;

системах наблюдения и наведения;

боевых кораблях и катерах;

а также их компонентов по внешнеэкономическим контрактам.

Налоги на ввоз дронов, тепловизоров и раций в Украину отменены

Ранее же в Украине отменили налог на НДС и пошлину на ввоз беспилотников, тепловизоров и раций. Льготный режим будет действовать до конца военного положения, но не дольше чем до 1 января 2024 года.

Согласно законопроектам, на период действия военного положения в Украине, но не дольше чем до 1 января 2024 года, от налогообложения ввозной пошлиной и НДС освобождаются операции по ввозу на таможенную территорию страны:

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

оптических и коллиматорных прицелов;

прицелов ночного видения;

тепловизионных биноклей и монокуляров;

приборов ничего видения.

Льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, то есть РФ, а также ввозимые с территории государства-оккупанта или с временно оккупированной территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине отменили налоги на ввоз генераторов, обогревателей, аккумуляторов, а также некоторого другого энергетического оборудования.

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