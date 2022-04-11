В Украине тарифы на газ действуют до мая: сколько будет стоить коммуналка

В Украине с 1 мая должны были пересчитать тарифы на электроэнергию и газ. Годовая стоимость голубого топлива, также как и тариф на ток были рассчитаны до конца отопительного сезона. А уже с 1 мая цены должны были повысить. Однако из-за войны у большинство украинцев нет возможности платить больше.

Как изменятся тарифы?

Кабинет министров еще в прошлом году разрабатывал механизмы повышения цен. Однако это можно было сделать только в условиях растущей экономики. Сейчас же, когда многие украинцы остались без работы, а львиная доля бизнеса перестала работать, Россия разрушает украинские города и убивает мирных жителей, повышать стоимость коммуналки не будут.

"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решения", – сказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью РБК-Украина.

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Почему должны были повысить цены?

В Украине рыночная стоимость коммунальных услуг была выше, чем платили украинцы. Действовали специальные обязательства: Кабинет министров обязал "Нафтогаз" продавать украинцам голубое топливо по специальной цене.

Такая же процедура была и на рынке электроэнергии. В мае обязательства истекают. Теперь же правительство придется искать ресурсы для того, чтобы субсидировать предприятия, но при этом не повышать цены для украинцев. Еще одна проблема: вероятно, из-за военных действий количество тех украинцев, которые по объективным причинам не могут и не оплачивают коммуналку, увеличится.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове с 24 февраля и до конца войны отменят плату почти на все коммунальные услуги. Исключение – газ, который горожанам поставляет частное, а не коммунальное предприятие.