В Украине снизили важный показатель для расчета пенсии: к чему это приведет

В Украине средний размер заработной платы, который учитывают для расчета пенсии, снизили с 10 887 до 10 634 грн. Это повлияет и на все будущие выплаты.

Новый показатель опубликовали на официальном сайте Пенсионного фонда. Если ваша собственная заработная плата останется прежней, то при снижении средней заработной платы по стране размер будущей пенсии может вырасти.

Если же вместе со средней заработной платой по стране снизится и ваша зарплата, размер будущей пенсии будет меньше. Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

С другой стороны, на размер выплат также может повлиять и государство. И если на данный момент увеличить сумму выплат из-за дефицита Фонда и сложной демографической ситуации сложно, то, к примеру, повысить минимальную зарплату – вполне реально.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.