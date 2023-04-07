Резкое удорожание: Кабмин повысил стоимость акцизных марок для алкоголя и табачных изделий

В Украине впервые с 2014 года изменили стоимость акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий. Ее повысили на 80%.

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Соответствующее решение приняло правительство, сообщили в Министерстве финансов. Там отметили, что устанавливается плата:

для алкогольных напитков – около 35 коп. (стоимость марки увеличилась на 16 коп);

для табачных , табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, – около 16 коп. (+ 7 коп).

При этом подчеркивается: повышение платы обусловлено увеличением расходов, связанных с производством, хранением и реализацией марок. В частности, в этом году стоимость защищенной бумаги выросла в 2,1 раза по сравнению с 2022-м.

Кроме того, отмечается, при расчете себестоимости изготовления марок акцизного налога необходимо учесть:

рост в 2023 году стоимости изготовления Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины интаглио-форм на 56%;

увеличение цен на энергоносители и использование альтернативных источников;

увеличение сложности и стоимости логистических операций, услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования иностранного производства и т.д.

Ранее же в Украине частично вернули акцизный налог на топливо. Так:

акцизом 100 евро за 1000 л будут облагать бензин и дизель;

для газа планку снизили до 52 евро.

Все ставки действуют до конца военного положения. А если его не отменят до 1 июля 2023 года, полный акциз вернут с этой даты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%, кроме того, вернут документальные проверки и штрафы.

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