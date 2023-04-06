Украинцам пересчитают налоги и вернут проверки: что стоит знать

В Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%, кроме того, вернут документальные проверки и штрафы.

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В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сразу несколько человек рассказали OBOZREVATEL: решение отменить льготы для "ФОПов" позволит получить значительную поддержку от МВФ. Кроме того, Украина фактически уже согласилась на такой шаг, подписав соответствующий меморандум.

Законопроект о пересмотре налоговых правил зарегистрировал в Раде Кабинет министров под номером 8401. Ранее в правительстве проголосовали за документ и поддержали его. Согласно документу, до 1 июля 2023-го:

отменят налог 2% для "ФОПов" третьей группы (вернут 5%);

для "ФОПов" третьей группы (вернут 5%); "ФОПы" первой и второй групп будут обязаны платить единый налог;

вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;

за нарушение налогового законодательства; будут штрафовать за отсутствие РРО.

"Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года... Но если возвращаться в довоенное состояние системы налогообложения, то почему власти "забыли" о своей ответственности перед плательщиками, хотя бы за своевременное возмещение НДС?" – прокомментировала решение экс-глава налогового комитета Нина Южанина.

Возвращение "старых" налогов не позволит компенсировать огромный дефицит бюджета. По оценкам главы комитета Даниила Гетманцева, за восемь месяцев действия льготных ставок бюджет недополучил около 7 млрд грн. Фактически ежемесячно государство теряет около 900 млн грн. Но при этом годовой дефицит бюджета в 2023-м составит 1,31 трлн грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы обязаны заплатить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

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