В Украине проводят посевную: предприятия ФГИУ уже обработали 7 тыс. гектаров

Предприятия, которые находятся в сфере управления Фонда госимущества Украины (ФГИУ) уже обработали 7 тыс. гектаров. Посевную проводят на тех землях, которые находятся вне зоны активных военных действий.

Об этом сообщила и.о. главы ФГИУ Ольга Батова, передает пресс-службе ведомства. "Посев начат. Аграрные предприятия в управлении Фонда, не расположенные на территории активных боевых действий, уже обработали 7 тыс. га. Работа продолжается", – отметила глава ФГИУ.

Она добавила, что, несмотря на угрозы, аграрные предприятия проводят посевную чуть ли не на линии огня, поскольку понимают важность своего вклада в продовольственную безопасность государства.

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"Поэтому аграрии в условиях войны – это тоже наши защитники и герои, подвиг которых Украина будет всегда помнить", – отметила Ольга Батова.

Профильный департамент Фонда совместно с другими государственными органами ежедневно работает над обеспечением нужд аграрных предприятий для завершения посевной на 100% имеющихся площадей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, посевная кампания в Украине, которая стартовала этой весной, будет самой сложной со времен Второй мировой войны – около четверти сельхозземель сейчас нельзя использовать для сева. Но проводить посевную все равно нужно, хотя бы в тех объемах, в которых возможно.

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