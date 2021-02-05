В Украине продадут "Идея Банк": что известно

Польская компания Getin Holding S.A. заключила договор с украинской компанией о намерении продать "Идея Банк" (зарегистрирован во Львове).

"В соответствии с соглашением участник торгов приступит к юридической проверке компаний, и после ее положительного результата стороны приступят к согласованию условий потенциальной сделки. Кроме того, эмитент (владелец) сообщает, что согласился на предоставление участнику торгов исключительного права на переговоры относительно потенциальной продажи", – говорится в сообщении на сайте Getin Holding S.A.

Продать банк планируют до 30 сентября 2021-го. При этом в пресс-релизе отмечают, что соглашение о намерении еще не означает, что компанию продадут именно этой компанией. Кроме того, чтобы продать банк, НБУ должен дать свое разрешение, а перед этим изучать покупателя и выяснить, не нарушит ли такая покупка конкурентную ситуацию на рынке, действительно ли у покупателя есть легально заработанные средства для покупки.

Отметим, "Идея Банк" работает на рынке Украины с 1989 года и представлен во всех ее областях. Единственный акционер банка – Getin Holding SA.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов, IFC (член группы Всемирного банка) и Укргазбанк подписали кредитное соглашение на 30 млн евро. При желанииIFC может вернуть долг не деньгами, а акциями банка. Однако это всего лишь право, а не уже готовая договоренность. В соглашении также предусмотрен вариант возвращения кредита по ставке около 6% годовых.