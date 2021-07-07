В Украине половина экономики находится в тени. В таких условиях снижение налогов результата не даст: часте бизнеса всегда будет выгоднее вообще ничего не платить, пока такая возможность есть. Для примера, когда в 2016-м размер ЕСВ снизился почти в два раза (платится с зарплаты), бизнес не только не сократил количество неоформленных сотрудников, но и не увеличил зарплаты за счет экономии на налогах.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Многие не понимают, что снижение налогов в экономике, половина которой в тени, абсолютно ничего не даст. Потому что половине экономики все равно будет выгоднее находиться в тени, чем платить даже самые маленькие налоги", – сказал нардеп.

В целом же, добавил политик, в Украине налоговые ставки ниже, чем во многих странах Европы. И хотя идея снизить налоги пользуется популярностью, мало кто может предоставить реальные расчеты и компенсаторы: где брать деньги на зарплаты учителям и врачам, на армию и медицину. Снижение в 2016 году ЕСВ привело к дыре в 200 млрд грн в Пенсионном фонде и никак не повлияло на детенизацию.

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"У нас было 4,8% от ВВП потерь в налоговых поступлениях, а компенсировались они аж на 1,4% от НДФЛ. Причем не столько от выхода зарплат из тени, сколько от повышения минималки. Кто за это ответил из тех горлопанов в соцсетях, которые называют себя экспертами? Кто ответил из политиков, которые на этом пиарились? Никто", – говорит Гетманцев.

Также нардеп отметил, что само снижение налогов к детенизации не приведет. Система налогообложения во всех странах принудительная.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Даниил Гетманцев также анонсировал ряд налоговых новшеств. Они могут коснуться налога на выведенный капитал, НДФЛ и некоторых местных налогов. При этом масштабной реформы ожидать не стоит.